Под Тверью лось отправил в больницу двух человек

Два человека пострадали в аварии, причиной которой стал выскочивший на дорогу лось.

8 мая около 21 часа на 95 километре трассы Осташков-Торжок "Нива" с двумя мужчинами съехала в кювет, пытаясь объехать внезапно возникшего на пути лося. Животное не пострадало, водитель и пассажир автомобиля доставлены в больницу с неопасными для жизни травмами.

- Уход в кювет был правильным решением, потому что столкновение с лосем опаснее. Наверное, сыграло свою роль и темное время суток. Лось тоже темный и водитель, скорее всего, увидел его в последний момент, - рассказали в региональном УГИБДД.