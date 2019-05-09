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09.05.2019,  
14:45
Текст:  Антон Валагин

В Туле на парад вышли боевые роботы

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В составе механизированной колонны на парад Победы в Туле впервые вышли боевые роботы "Уран-9". Девятитонные машины, напоминающие небольшие танки, предназначены для разведки и огневой поддержки передовых подразделений. Вооружен "Уран" тульской автоматической пушкой и ПТУР "Атака".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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По главной площади Тулы прошли и другие местные изделия: РСЗО "Смерч", противодиверсионная машина "Тайфун" на базе БТР-80, десантируемые БТР-Д с противотанковыми ракетными комплексами "Фагот", сообщили в правительстве региона. А возглавила механизированную колонну боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша", бережно восстановленная специалистами НПО "Сплав", где создают современные РСЗО.

В параде приняли участие воины 106-й гвардейской дивизии ВДВ, сотрудники тульского спасательного центра, Федеральной противопожарной службы, ГУ МЧС по Тульской области. Замыкал пеший строй парадный расчет Тульского суворовского военного училища и кадеты.

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