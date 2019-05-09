В Туле на парад вышли боевые роботы

В составе механизированной колонны на парад Победы в Туле впервые вышли боевые роботы "Уран-9". Девятитонные машины, напоминающие небольшие танки, предназначены для разведки и огневой поддержки передовых подразделений. Вооружен "Уран" тульской автоматической пушкой и ПТУР "Атака".

По главной площади Тулы прошли и другие местные изделия: РСЗО "Смерч", противодиверсионная машина "Тайфун" на базе БТР-80, десантируемые БТР-Д с противотанковыми ракетными комплексами "Фагот", сообщили в правительстве региона. А возглавила механизированную колонну боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша", бережно восстановленная специалистами НПО "Сплав", где создают современные РСЗО.

В параде приняли участие воины 106-й гвардейской дивизии ВДВ, сотрудники тульского спасательного центра, Федеральной противопожарной службы, ГУ МЧС по Тульской области. Замыкал пеший строй парадный расчет Тульского суворовского военного училища и кадеты.