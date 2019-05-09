Новости

Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Башкирии 13:32
Участники марша "Бессмертного полка" дали отпор националистам в Киеве 13:31
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата 13:16
В Одессе прошло празднование Дня Победы 13:13
Колебания курса рубля возможны из-за повышения США пошлин на товары из КНР 13:10
На параде Победы в Волгограде впервые показали плавающий танк Т-38 13:07
В Кузбассе установят копию берлинского монумента Воину-освободителю 12:59
На Украине организованно прошла акция "Бессмертного полка" 12:54
Новый прицел "Гефест" сделает неуправляемые авиабомбы высокоточными 12:48
В Симферополе на параде Победы показали 40 единиц военной техники 12:46
Лукашенко напомнил об основных уроках Великой Победы 12:37
Путин получил послание Рухани 12:26
"Бессмертный цех" впервые принял участие в торжествах 9 мая 12:21
В Кремле пока не планируют встречу Путина и Трампа 12:17
В Омске произошел пожар на территории завода пластмасс 12:14
Погибшую в 1942 году подлодку Щ-302 впервые показали на видео 12:04
В Минпромторге прокомментировали отказ от пластиковых пакетов и посуды 11:54
ЦОДД рекомендовал москвичам в День Победы пересесть на метро 11:49
В Петербурге следователи проверят семью девочки, живущей среди крыс 11:37
В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил пять человек 11:32
В России стартовали "Поезда Победы" 11:30
На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе 11:28
В Петербурге скончался фотокорреспондент "РГ" Владимир Бертов 11:23
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили 11:16
На Дворцовой площади Петербурга прошел Парад Победы 11:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
09.05.2019 12:59
Рубрика: Власть
Проект: День Победы

В Кузбассе установят копию берлинского монумента Воину-освободителю

Текст: Нина Рузанова (Кемерово)
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

В Кузбассе появится копия монумента Воину-освободителю, который установлен в берлинском Трептов-парке.

Фото: Пресс-служба АО "Уралвагонзавод"
"Бессмертный цех" впервые принял участие в торжествах 9 мая

Известно, что прототипом Воина-освободителя - советского бойца со спасенной немецкой девочкой на руках стал уроженец Кемеровской области Николай Масалов. Во время берлинской наступательной операции сержант Масалов, рискуя жизнью, вынес из-под огня трехлетнюю девочку, чья мать погибла, пытаясь покинуть город.

Как сообщил РИА Новости губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, Николай Масалов - это символ Победы, и копия берлинского монумента будет установлена в поселке Тяжин Кемеровской области, где жил герой, скончавшийся в 2001 году.

Копия монумента станет частью военно-патриотического комплекса, который предполагается создать в Тяжине.

Власть Работа власти Регионы Общество История Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область День Победы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День Победы
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках "Бессмертного полка"
"Ку-ку, мой маленький": опубликовано видео перехвата беспилотника США
США обвинили Китай в срыве торговой сделки