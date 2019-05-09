В Кузбассе установят копию берлинского монумента Воину-освободителю

В Кузбассе появится копия монумента Воину-освободителю, который установлен в берлинском Трептов-парке.

Известно, что прототипом Воина-освободителя - советского бойца со спасенной немецкой девочкой на руках стал уроженец Кемеровской области Николай Масалов. Во время берлинской наступательной операции сержант Масалов, рискуя жизнью, вынес из-под огня трехлетнюю девочку, чья мать погибла, пытаясь покинуть город.

Как сообщил РИА Новости губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, Николай Масалов - это символ Победы, и копия берлинского монумента будет установлена в поселке Тяжин Кемеровской области, где жил герой, скончавшийся в 2001 году.

Копия монумента станет частью военно-патриотического комплекса, который предполагается создать в Тяжине.