В Петербурге стартовала "Регата Победы"

В Петербурге студенты и волонтеры на четырнадцати гребных шлюпках пройдут по рекам и каналам Северной столицы в рамках акции "Регата Победы", сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Регата стартовала от Петропавловской крепости и продлится около четырех с половиной часов.

Участники пройдут мимо крейсера "Аврора", орудия легендарного корабля использовались для обороны Ленинграда. Также на пути участников будет командный пункт Краснознаменного Балтийского флота на Аптекарском острове и много других объектов, сыгравших большую роль для города в период блокады.

На каждом памятном пункте участники будут спускать на воду венки в память о погибших защитниках Ленинграда.

"Регата победы" - это ежегодное мероприятие, в этот раз она проводится уже в 14-й раз.