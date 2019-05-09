В Петрозаводске над военным парадом пролетели истребители Су-35

В Петрозаводске в военном параде, посвященном 74-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, участвовали две группы боевых самолетов. Они пролетели над площадью Кирова.

Боевые самолеты - участники воздушного парада в Санкт-Петербурге. В первой группе были фронтовые бомбардировщики Су-24. Вторая группа состояла из сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35, действовавших в Сирии.

А вообще военным парадом в Петрозаводске прошли 12 расчетов. Это кадеты Петрозаводского президентского кадетского училища, военнослужащие 334-го Краснознаменного радиотехнического полка и 159-го Гвардейского Новороссийского Краснознаменного истребительного авиационного полка, представители силовых структур и ведомств Карелии. Впервые на парад вышли и студенты военной кафедры Петрозаводского государственного университета, открытой в прошлом году.