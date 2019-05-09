"Ку-ку, мой маленький": опубликовано видео перехвата беспилотника США

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Как сообщает РИА Новости, аппарат MQ-9 Reaper перехватил, предположительно, российский боевой самолет.
На видео, размещенном в Instagram на странице maxpower, показано, как самолет приближается с летящему чуть выше беспилотнику. Съемки ведутся с близкого расстояния, что позволяет детально рассмотреть аппарат.
"Ку-ку, мой маленький", - говорится в комментарии к видео. Впрочем, этот американский дрон не такой уж маленький. Его размах крыла - 20 метров. Грузоподъемность аппарата составляет 1700 килограммов, а максимальный вес - 4760 килограммов.
О том, где велись сьемки, не сообщается. Официальных комментариев от Минобороны РФ по поводу этого перехвата пока не было.
MQ-9 Reaper (Жнец) является разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом. Дрон разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он может разгоняться до 400 км/час. При этом практический потолок MQ-9 Reaper оценивается в 13 000 метров. Беспилотник может находиться в воздухе 24 часа.