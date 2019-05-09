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09.05.2019 20:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Юге России прошел масштабный автовелопробег в честь Победы

Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)
В Ростовской области завершился четвертый этап автовелопробега "Спасибо за Победу!". Соорганизатором этой масштабной акции стала "Российская газета".
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

Стартовавшие в Таганроге 18 апреля велосипедисты преодолели 4500 километров, побывали практически во всех районах Ростовской области, проехали по Ставрополью и Калмыкии, а затем вернулись на Дон, приняв участие в праздничных мероприятиях 9 Мая.

Этот этап автовелопробега был посвящен памяти о боях на Миус-фронте. Причем в акции участвовали не только жители Ростовской области. К дончаном также присоединились давние единомышленники из Рязани.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Всего по маршруту проехали 25 человек, и это, не считая тех велосипедистов, которые на время присоединялись к пробегу по пути. Например, в Песчанокопском районе Ростовской области в качестве почетного велокараула колону встретили и сопроводили 50 юных велосипедистов.

- Во время движения мы ночевали в воинских частях и питались солдатской пищей. В Калмыкии нас разместили в военном комиссариате. Таким образом молодые участники пробега могли своими глазами увидеть армейский быт, пообщаться с солдатами и офицерами, посмотреть военную технику. На маршруте мы проводили митинги, встречались с молодежью, стараясь показать пример патриотизма и здорового образа жизни. Кстати, в этом году с нами ехала вокальная группа "Арго", так что мы даже выступали с концертами на митингах, в домах культуры и воинских частях, - рассказывает один из координаторов автовелопробега Евгений Щербина.

Младшим участникам пробега исполнилось 16 лет. А самым старшим и уважаемым в группе оказался 70-летний мастер спорта из Рязани Юрий Ильин, за которым, кстати, едва может угнаться молодежь. Это веломастер доказал еще в прошлом году и сейчас тоже продемонстрировал великолепную спортивную форму.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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В мужской велокоманде весь путь прошла и единственная девушка - 25-летняя Дарья Щепетьева из Таганрога. Кстати, ее называют не иначе, как таганрогской достопримечательностью. Дарья - парашютистка-разрядница, представительница общественной организации "Боевое братство", постоянная участница спортивных и патриотических акций. Однако в столь масштабный велопробег она выехала впервые.

- Очень много впечатлений! Во время пробега и ночевок в воинских частях мы увидели армию изнутри. Понравилась необыкновенно красивая колоритная Калмыкия с добрыми отзывчивыми людьми. Там словно попадаешь в другую реальность. Нас угощали калмыцким чаем и местной выпечкой - борцогами. Запомнилось, как в Ремонтном нас разместили в спортзале. Сначала мы играли в волейбол, а потом там же легли спать. Я вообще хочу снять фильм об этом путешествии, - делится планами Дарья.

Кстати, у организаторов автовелопробега тоже имеются грандиозные планы. в 2020 году в честь 75-летия Победы они намерены проехать от Таганрога до Мурманска, преодолев за 34 дня 8700 километров.

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