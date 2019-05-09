На параде Победы в Волгограде впервые показали плавающий танк Т-38

В военном параде в Волгограде впервые принял участие малый плавающий танк Т-38 времен советско-финской и Великой Отечественной войны.

Как сообщает ТАСС, эта машина, которую также называют танкеткой, проследовала за танком Т-34, по традиции возглавившим парад.

Т-38, разработанный в 1936 году, участвовал в боях во время советско-финской войны 1939-1940 годов и в начале Великой Отечественной войны. Он применялся до 1944 года.

Малый плавающий танк вел на параде сержант в отставке Александр Иванов, который работал над его восстановлением.

Всего в параде участвовало более 30 единиц техники. Речь идет как о ретро-технике, так и о современных машинах. Например, в парадных механизированных колоннах прошли РСЗО "Торнадо-Г", танки Т-90 и другая бронетехника: БМП-3, БТР-80, бронеавтомобили "Тигр".

В парадном строю по волгоградской площади Павших Борцов промаршировали около 1 600 солдат, офицеров и курсантов. Также в параде приняли участие кадеты, члены военно-патриотических клубов и отряды "Юнармии".

На парад пришли посмотреть более 30 000 человек. В числе почетных гостей - ветеранов Великой Отечественной войны был 93-летний полковник в отставке, зенитчик Александр Медков. Он призвал никогда не забывать о погибших во имя мира.