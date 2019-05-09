Полиция опровергла сообщение о стрельбе по автобусу в Сочи

На Кубани полиция опровергла информацию о якобы произошедшем обстреле пассажирского автобуса из травматического оружия. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в СМИ сообщалось, что 8 мая в Сочи неизвестный якобы обстрелял пассажирский автобус №6, в котором находились люди. Информацию полиция взяла из социальных сетей, "заявления по данному факту не поступало, никто не обращался".

- В результате проверки установлено, что автобус не был обстрелян из травматического оружия, - сообщил дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Вместо этого неизвестный бросил камнем в одно из стекол автобуса. Стекло треснуло, но никто из людей не пострадал.

Сейчас полиция разыскивает неизвестного, который мог бросить камень, и устанавливает его личность.