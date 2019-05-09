"Бессмертный цех" впервые принял участие в торжествах 9 мая

В Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Челябинске, Омске и других городах, где расположены предприятия корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) впервые состоялись праздничные шествия с портретами тружеников тыла. Заводчане решили отдать дань памяти тем, кто ковал Победу у станка, сообщили в четверг на предприятии.

- Инициатором акции стали активисты молодежной организации Уралвагонзавода. Инициативу подхватили на восьми предприятиях УВЗ, - сообщили в пресс-службе. - Только в Нижнем Тагиле в колонне "Бессмертного цеха" прошли более шести тысяч человек. Как только новость об акции распространилась, к нам стали обращаться потомки работников военного времени с просьбой добавить портрет их родственника-труженика тыла в ряды героев "Бессмертного цеха".

К 1942 году только на Уральском танковом заводе в Нижнем Тагиле трудилось более 4,5 тысяч подростков. Некоторым из них не исполнилось тогда и 14 лет! Здесь к концу мая 1945 года было собрано более 25 тысяч боевых машин, 3882 бронекорпуса для самолетов ИЛ-2, 2 268 236 корпусов авиабомб и 442 446 корпусов снарядов М-13 для установок залпового огня "Катюша", 63 тысячи артиллерийских передков.

Челябинский тракторный в годы Великой Отечественной войны стал одним из главных арсеналов фронта: 18 тысяч танков и самоходных установок, 48,5 тысяч танковых дизельмоторов, 17,7 миллионов заготовок боеприпасов. Танкоградом было создано 13 типов новых танков и САУ, шесть типов танковых дизельмоторов. На Омском заводе за годы войны было изготовлено около семи тысяч танков Т-34, отметили в корпорации.