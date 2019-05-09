Шествие "Бессмертного полка" впервые в России прошло в небе

Истребители "Як" с портретами героев войны на фюзеляжах пролетели 9 мая над Уралом. Впервые шествие "Бессмертного полка" прошло не только на земле, но и в небе, сообщили в четверг в правительстве Югры.

- В едином строю истребители пронесли на своих бортах символику "Бессмертного полка", а также 12 портретов дедов и прадедов тех, кто в этот момент управлял самолетами, - сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона. - Истребители летели в построении друг за другом с интервалом в несколько метров, образовав импровизированную колонну "Бессмертного полка". Организатором акции выступила Федерация самолетного спорта Югры.

Как отметил вице-президент Федерации Павел Манченко, за штурвалами "Як" находились летчицы пилотажной группы "Барсы" - единственной женской пилотажной группы России. "Это сложная задача для летчиков, сложнее чем высший пилотаж одиночного самолета. Требуется предельная слаженность всех экипажей, - подчеркнул Павел Манченко.

Шествие "Бессмертного полка" остается одним из самых значимых мероприятий Дня Победы в Югре. В прошлом году в нем приняли участие 171 тысяча жителей более 120 населенных пунктов округа. В этом году к акции присоединились еще 16 муниципалитетов региона. Наиболее массовые шествия прошли в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске.