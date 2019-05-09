"Родина" поздравила с Днем Победы Семена Ивановича Усачева - человека с обложки майского номера журнала.

С Днём Победы! С Великим Праздником торжества отваги, доблести и чести! У нас всё можно в теории отобрать, но только не память и совесть. Каждый из живущих нас тесно связан с этим днем и с его героями. Будем помнить-будем жить!

Я представляю вам героя одной из статей исторического журнала "Родина", чей боевой путь, полный кровопролитных боев, впечатлил огромное количество людей по всей территории бывшего СССР.

Полетели сообщения, отзывы и поздравления изо всех концов нашей необъятной Родины. Мы сегодня посетили ветерана и передали ему ваши теплые и такие важные в этот день слова. Наше внимание привлек необычный торт, который подарила ему местная радиостанция "Класс-ФМ". На нем, помимо искусно сделанных тюльпанов и фотографий - орден Красной Звезды. Но такой награды у Семена Ивановича нет. И дело тут вот в чем. Это одна из самых его любимых, но для простого читателя и слушателя - страшных историй, которую он любит рассказывать всем.

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26 апреля 1945 года войска 65-й армии штурмом овладели Штеттином, куда Рокоссовский тут же перенёс свой командный пункт. У солдат практически не было времени на передышку. День, когда Семен Усачев чуть было не лишился жизни не в бою, он помнит особенно ясно. На глазах слёзы, в них боль несправедливо наказанного мальчишки, который на войне привык ко всему, но здесь - попросту растерялся.

- К нам в дивизию, по приказу Рокоссовского, попало несколько амнистированных штрафников-мелких воришек, карманников и хулиганов. Командиром роты разведчиков был назначен особо выделяющийся из общей массы парень, по кличке Аферист. Он имел свой авторитет среди солдат, а в командовании его даже побаивались и уважали. В тылу врага он творил небывалые чудеса, а на отдыхе промышлял тем, что мог при приветствии незаметно снять с любого часы, а потом с хитрой улыбкой - вернуть.

Я не помню точно какое это было число. Утром, по пути в лазарет-подлечить после контузии уши, я встретил Афериста. Он как всегда был неотразим. Блестящие кожаные штаны, чистенькая гимнастерка и широкая улыбка. Он похлопал меня по плечу и был таков. Я с перепугу проверил свой скарб по карманам-письмо от сестры и всякая мелочевка были на месте. Вдруг меня вызывает к себе командир и просит заняться с ним составлением списков на награждение героев орденом "Красной звезды" за бои на Одере. Настроение у меня было прекрасное, потому что я знал, что мне орден тоже "светит". Сижу я с телефонной трубкой в руках и тут командир достает свой ТТ, кидает на стол и говорит: "Почисть!"

Я с перепугу, не выпуская трубку из руки, хватаю пистолет и нечаянно нажимаю на курок. Раздается оглушительный выстрел, что даже уши мне мгновенно прочистило в тот момент. Дымок рассеивается и я вижу закопчённое лицо командира и то, как он медленно снимает фуражку- пуля прошила козырек. Он как закричит- "Расстрелять! Немедленно!" - я сперва и не понял, что меня. Вбежали люди, стали срывать с меня форму и бить. Я слышал отдельные слова- "предатель", "убийца", "не жилец". Меня вывели во двор и дали лопату- копать себе яму. Руки не слушались, глаза застилали слезы. Мне стало впервые страшно, очень страшно. Стоя в одном исподнем, я молил о пощаде за нелепую ошибку, но это ещё больше злило командование.

Мимо места моей "казни" проходил Аферист, который водил дружбу с этим командиром. Толи в карты они играли по вечерам, толи ещё что-точно не знаю. Он отвел командира в сторону и недолго ему что-то нашептывал, поглядывая на меня. Что он тогда сказал, я так никогда и не узнал. Мне швырнули обратно форму и приказали молча приступать к своим прямым обязанностям. Когда я вернулся к спискам на орден- моей фамилии там уже не было. Однополчане шутили- "у тебя, Семен, лучшая на данный момент награда-жизнь!"

Эта история настолько потрясла руководителей радиостанции, что они захотели непременно что-то предпринять. Теперь на столе у ветерана, в этот праздничный майский день, красуется заслуженный орден Красной Звезды. Пусть сладкий. Лишь бы не было войны!