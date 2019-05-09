Сборная России по хоккею прибыла в Словакию на чемпионат мира

Национальная команда России по хоккею прилетела в Словакию на чемпионат мира, который стартует уже завтра. В первом матче наши встретятся с Норвегией 10 мая.

Из последних новостей - в сборную вызван защитник "Колорадо" Никита Задоров. В ближайшее время защитник присоединится к команде Ильи Воробьева. Ночью "Эвеланш" уступил "Сан-Хосе" (2:3) и вылетел из Кубка Стэнли на стадии полуфинала Западной конференции.

На групповом этапе Россия, помимо Норвегии, сыграет с Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).