США запустили баллистическую ракету

США произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Запуск был осуществлен из шахты авиабазы Ванденберг в Калифорнии в 00.39 по Тихоокеанскому времени (10.39 мск). Ракеты без заряда упала в Тихий океан. Предыдущее испытание Minuteman III произошло 1 мая.

- Запуск двух МБР с разницей в неделю является истинным свидетельством возможностей авиабазы Ванденберг, - отметили в командовании глобального удара ВВС США.

Трехступенчатые баллистические ракеты Minuteman III шахтного базирования являются единственным наземным компонентом ядерного арсенала США. 450 ракет с моноблочными термоядерными боеголовками мощностью 300 килотонн несут боевое дежурство на трех авиабазах в Вайоминге, Монтане и Северной Дакоте.

Для защиты от несанкционированного запуска в качестве полетного задания в ракеты введен безлюдный район Тихого океана. Согласно американской яжерной доктрине пусковые установки МБР предназначены не для нанесения ядерного удара, а для отвлечения вражеских ракет от других, более важных объектов. В Пентагоне их называют "ядерной губкой", призванной "впитать" удар противника. Эти обстоятельства заставляют американских военных экспертов гворить об отсутствии смысла в дальнейшем использовании Minuteman III.