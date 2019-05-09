Умер Народный артист СССР Ариф Меликов

Советский, азербайджанский композитор, Народный артист СССР Ариф Меликов скончался в четверг в Баку в возрасте 85 лет. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Азербайджана.

В ведомстве подтвердили, что музыкант умер 9 мая. Прощание с ним состоится в Бакинской музыкальной академии, похоронят Меликова в первой Аллее почетного захоронения.

Ариф Джахангир оглы Меликов родился в 1933 году в Баку. Окончил Азербайджанскую государственную консерваторию по классу композиции. Был учеником азербайджанского, советского композитора, народного артиста СССР Кара Караева.

Меликов - автор множества симфонических, камерных произведений, музыки к балетам, а также к кинофильмам. Среди которых такие ленты, как "26 бакинских комиссаров", "Последний перевал", "Сказание о Рустаме", "Гариб в стане джиннов", другие.

Всемирную известность композитору принес балет "Легенда о любви" (1961 год), поставленный на сценах многих театров мира, в том числе в Большом и Мариинском.