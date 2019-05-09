В Кремле пока не планируют встречу Путина и Трампа

Подготовка встречи президентов России и США пока не ведется. Об этом снова сказали в Кремле, отвечая на вопрос журналистов.

"Нет, не началась еще", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос о возможности переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Японии на саммите G20 Песков заявил: "Пока не планируется встреча, не идет разговор о встрече".

Пресс-секретарь президента не исключил, что Путин встретится с Госсекретарем США Майклом Помпео, отвечая на вопрос, планируются ли контакты российского лидера и Помпео 14 мая в Сочи. "Будут переговоры Помпео с Лавровым", - также напомнил он.