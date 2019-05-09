Видеотрансляция: Парад Победы на Красной Площади

В 10:00 на Красной площади начался военный парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году в параде принимают участие более 13 тысяч человек.

По главной площади страны проедут 132 единицы военной техники. Зрители увидят танки Т-14 "Армата", бронеавтомобили "Тигр", боевые машины пехоты и десанта, ракетные комплексы "Ярс", пусковые установки С-400.

Впервые в параде будут задействованы кабриолеты Aurus Senat.

В небе над столицей пролетят 74 самолета и вертолета: Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35, Ту-95МСМ, заправщик Ил-78 и другие.