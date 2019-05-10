Джорджо Мородер впервые даст концерт в Москве

Пионер танцевальной электроники Джорджо Мородер выступит в Крокус Сити Холле 13 мая.

Этот вечно довольный жизнью, постоянно улыбающийся человек похож на плейбоя. Вполне вероятно, что таковым он и является. Во всяком случае, это многое бы объясняло. Например, как он заработал звание танцевального продюсера номер один на планете Земля. Ведь именно Джорджио Мородер придумал в свое время электронное диско, полтора десятилетия доминировавшее на сцене, а потом повлиявшее на электро, хаус, техно и прочую клубную музыку.

Итальянский синтезаторный гуру в середине 70-х пустил по свету тяжелый, вбивающий в пол звук бас-бочки, сделавший стиль диско оружием массового поражения, и с той поры ничто уже не могло противостоять азарту человека, похожего на танцора диско, однако на деле являвшегося куда более важной персоной в этом сверкающем мире - продюсером. Целая когорта артистов взошла на Олимп благодаря его усилиям после выхода одной-единственной песни. Речь не только о звездах-однодневках: Элтон Джон, Барбра Стрейзанд, Донна Саммер, Шер, Джанет Джексон - вот неполный список людей, которые чем-то обязаны Джоржо Мородеру.

В Крокус Сити Холле улыбчивый итальянец с усами "подковой" представит все свои хиты. Идти на этот концерт не то чтобы обязательно, но если вам вдруг захочется узнать, как эволюционировало сознание человека, пришедшего в этот мир, чтобы дарить веселье и беззаботность, и имеющего к тому великий талант, - то настоятельно рекомендуем.