Эксперт прокомментировал призыв Порошенко усилить санкции против РФ

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал призыв президента Украины Петра Порошенко усилить санкции против России. Действия президента Украины он назвал банальной попыткой напомнить о себе.

"Скорее всего речь идет о начавшейся борьбе в рамках будущей избирательной кампании в Верховную раду. Порошенко постоянно заявляет о том, что он сам будет участвовать в этой борьбе", - заявил Шаповалов в беседе с RT.

Ранее Петр Порошенко призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель поддержать усиление санкций против РФ.