На матчи сборной России на групповом этапе ЧМ-2019 проданы все билеты

От того, что хоккейная сборная России привезла на чемпионат мира в Словакию практически максимально звездный состав, радостно не только отечественным болельщикам, но и организаторам турнира. Об интересе к нашей команде свидетельствует тот факт, что все билеты на матчи подопечных Ильи Воробьева уже проданы.

"Билеты на все матчи сборной России проданы, к матчам с участием россиян присутствует большой интерес со стороны болельщиков", - приводит ТАСС заявление пресс-службы организаторов турнира.

А ведь на групповом этапе нашим предстоит сыграть не только против Чехии (13 мая) и Швеции (20 мая), матчи с которыми традиционно собирают большую аудиторию, но и с такими командами, как сборные Норвегии (10 мая), Австрии (12 мая), Италии (15 мая), Латвии (18 мая) и Швейцарии (19 мая). Все свои матчи, как и другие команды группы "В", наши проведут на 10-тысячной арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Впрочем, судя по всему, весь турнир не будет обделен зрительским вниманием. Так, уже известно, что полностью выкуплены билеты на первые четыре матча чемпионата мира. Напомним, в первый день помимо встречи Россия - Норвегия состоится еще три: Чехия - Швеция, Финляндия - Канада и Словакия - США.