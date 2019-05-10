Недовольные реформами госслужащие вышли на улицы Франции

Почти 110 тысяч работников государственного сектора вышли на митинг во Франции. Они выступают против закона о реформе госслужбы. Проект документа парламент рассмотрит в первом чтении 13 мая.

Власти заявили, что хотят сделать государственную службу "более привлекательной". А вот профсоюзы обращают внимание на другое. "Проект закона не отвечает текущим потребностям народа. Французы хотят, чтобы госслужба была более доступной, более человечной на всех территориях. А предстоящие изменения могут привести к ухудшению госуслуг", - отмечается в пресс-релизе профсоюзов.

Добавим, что к 2022 году во Франции сократят 120 тысяч госслужащих.