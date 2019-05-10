Неизвестный открыл стрельбу рядом с мечетью в Лондоне

СМИ сообщили о стрельбе в одном из районов Лондона. Выстрелы раздались на улице Хай-роуд рядом с мечетью Seven Kings.

Как пишет ТАСС со ссылкой на газету Daily Mirror, сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции. По предварительным данным, никто не пострадал. Мечеть, в которой собрались верующие для вечерней молитвы, в связи с инцидентом закрыта.

В полиции сообщили, что злоумышленник использовал холостые патроны. Инцидент не связан с терроризмом. Также известно, что посетители мечети смогли вывести подозреваемого из здания до того, как он открыл стрельбу. Сейчас стражи порядка разыскивают предполагаемого стрелка.