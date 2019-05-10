"Ниндзя-бомба": США применили секретную ракету с лезвиями-убийцами

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal, это оружие создано на основе ракеты Hellfire. Новая секретная ракета R9X способна пробивать крыши автомобилей и зданий, но не взрывается при этом.
Вместо обычной взрывающейся боеголовки она снабжена шестью длинными лезвиями, которые раскрываются непосредственно перед ударом по цели и разрезают все на своем пути. По этой причине необычную ракету называют "ниндзя-бомбой".
До сих пор применение этого оружия не афишировалось, но, как сообщается, секретная ракета разрабатывалась с 2011 года, а с 2017 года Пентагон и ЦРУ неоднократно ее использовали.
Американцы уже около полудюжины раз запускали "ниндзя-бомбу" в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и Сомали. Это происходило, когда нужно было ликвидировать лидера террористов без сопутствующих жертв среди мирного населения. Похожее оружие рассматривалось и как одно из средств для уничтожения Усамы бен Ладена в 2011 году.