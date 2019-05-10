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09.05.2019,  
23:00
Текст:  Руслан Мельников

"Ниндзя-бомба": США применили секретную ракету с лезвиями-убийцами

В американских СМИ появилось сообщение об использовании США засекреченной ракеты без взрывчатки.
Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal, это оружие создано на основе ракеты Hellfire. Новая секретная ракета R9X способна пробивать крыши автомобилей и зданий, но не взрывается при этом.

Фото: Россия 1/youtube.com
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Вместо обычной взрывающейся боеголовки она снабжена шестью длинными лезвиями, которые раскрываются непосредственно перед ударом по цели и разрезают все на своем пути. По этой причине необычную ракету называют "ниндзя-бомбой".

До сих пор применение этого оружия не афишировалось, но, как сообщается, секретная ракета разрабатывалась с 2011 года, а с 2017 года Пентагон и ЦРУ неоднократно ее использовали.

Американцы уже около полудюжины раз запускали "ниндзя-бомбу" в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и Сомали. Это происходило, когда нужно было ликвидировать лидера террористов без сопутствующих жертв среди мирного населения. Похожее оружие рассматривалось и как одно из средств для уничтожения Усамы бен Ладена в 2011 году.

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