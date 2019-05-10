"Ниндзя-бомба": США применили секретную ракету с лезвиями-убийцами

В американских СМИ появилось сообщение об использовании США засекреченной ракеты без взрывчатки.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal, это оружие создано на основе ракеты Hellfire. Новая секретная ракета R9X способна пробивать крыши автомобилей и зданий, но не взрывается при этом.

Вместо обычной взрывающейся боеголовки она снабжена шестью длинными лезвиями, которые раскрываются непосредственно перед ударом по цели и разрезают все на своем пути. По этой причине необычную ракету называют "ниндзя-бомбой".

До сих пор применение этого оружия не афишировалось, но, как сообщается, секретная ракета разрабатывалась с 2011 года, а с 2017 года Пентагон и ЦРУ неоднократно ее использовали.

Американцы уже около полудюжины раз запускали "ниндзя-бомбу" в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и Сомали. Это происходило, когда нужно было ликвидировать лидера террористов без сопутствующих жертв среди мирного населения. Похожее оружие рассматривалось и как одно из средств для уничтожения Усамы бен Ладена в 2011 году.