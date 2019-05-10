Передача Свечникова на помогла "Каролине" избежать поражения от "Бостона"

В первом матче финала Восточной конференции хоккейного Кубка Стэнли "Бостон" на своем льду одолел "Каролину" - 5:2.

Уже к третьей минуте матча соперники обменялись результативными бросками, а во втором периоде "Каролина" даже вышла вперед. Однако определяющей стала третья 20-минутка, в которой "Бостон" забросил четыре безответных шайбы. Причем "мишки" забивали дуплетами: второй и третий гол на 42-й минуте разделили 28 секунд, четвертый и пятый на 57-й минуте - 11 секунд.

Что касается единственного российского участника этой серии, форварда "Каролины" Андрея Свечникова, 19-летний хоккеист провел достойный матч. Всего он отыграл 14 с половиной минут, но за это время успел поучаствовать в первой голевой атаке своей команды, нанести один бросок в створ и отметиться двумя силовыми приемами, один из которых был против гиганта Здено Хары, капитана "Бостона". Отметим, что в шести играх плей-офф у Свечникова 5 (3+2) очка.