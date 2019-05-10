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10.05.2019,  
12:40
Текст:  Руслан Мельников

Появились фото с места применения секретной "ниндзя-бомбы" США

В интернете идет бурное обсуждение опубликованной информации о секретной высокоточной американской ракете, которая уничтожает цель не взрывом, а шестью длинными лезвиями, раскрывающимися перед ударом. За такую необычную особенность новую ракету уже прозвали "ниндзя-бомбой".

Также в Сети появились фотографии, на которых, предположительно, запечатлены последствия применения этого оружия.

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
"Ниндзя-бомба": США применили секретную ракету с лезвиями-убийцами

Снимки размещены в Twitter бывшего офицера британской армии Ника Уотерса (Nick Waters). Комментируя фото автомобиля, пораженного неизвестным оружием, он пишет: "Кто-нибудь помнит эти странные удары, вероятно, нанесенные силами США в основном по автомобилям, во время которых не было взрывов, но все внутри машины погибало?"

По мнению автора публикации, именно так выглядят результаты применения новой секретной ракеты с лезвиями-мечами. Действительно, на развороченной крыше машины видны следы, которые гипотетически могли оставить лезвия американской "ниндзя-бомбы". При этом автомобиль не разнесло взрывом.

Также в публикации указывается, кто находился в этой попавшей под удар машине.

"Я помню, как ломал голову целую вечность, пытаясь выяснить, что попало в машину Абу Хайра аль-Масри, заместителя лидера Аль-Каиды. Оказывается, это была ракета с прикрепленными к ней чертовыми мечами", - пишет Nick Waters. Он опубликовал и возможное изображение ракеты с выдвигающимися лезвиями-убийцами.

Фото: Россия 1/youtube.com
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"Адским пламенем" новая ракета называется не случайно. По мнению экспертов, она является модификацией американской ракеты класса "воздух-поверхность" Hellfire.

Между тем американское издание The National Interest описывает секретную ракету как "метеор, наполненный мечами".

Эта ракета с инертной боеголовкой и шестью раскрывающимися лезвиями пробивает крыши зданий и автомобилей, чтобы уничтожить конкретную цель, не причинив вреда другим людям, находящимся поблизости. Как отмечают специалисты, попавшему под такой удар человеку в последний момент покажется, будто на него с неба обрушилась наковальня.

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