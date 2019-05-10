При столкновении самолета и бензовоза в аэропорту Торонто пятеро пострадали

Самолет Bombardier DHC-8 с 50 пассажирами на борту столкнулся с бензовозом в международном аэропорту Торонто. Столкновение произошло во время рулежки самолета после приземления - из-за плохой погоды в аэропорту назначения в городе Садбери, Онтарио, рейс 8615 вынужден был вернутся в Торонто.

Представитель воздушной гавани Райан Уайт заявил прессе, что пятеро пассажиров с незначительными травмами были направлены в ближайший госпиталь. После столкновения пилоты воздушного судна остановили самолет и выключили двигатели, затем началась эвакуация пассажиров.

Работа аэропорта Торонто, считающегося самым загруженным в Канаде, в следствие инцидента нарушена не была.

Днем ранее, 9 мая, с аналогичным самолетом, выполняющим этот же маршрут, но на рейсе 8613, произошел другой инцидент. Перед взлетом у самолета из-за неисправности тормозной системы загорелось колесо левой стойки шасси. Пассажиры и экипаж были благополучно эвакуированы, а пожар оперативно потушен спасательными службами аэропорта.