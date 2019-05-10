На продюсера телеграм-канала Mash заведено уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении продюсера телеграмм-канала Mash за то, что тот пытался по поддельным документам получить в аэропорту Шереметьево записи авиапереговоров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Как рассказали собеседники агентства, продюсер обратился к диспетчерам аэропорта с просьбой предоставить записи переговоров, при этом свой запрос подкрепил документом из Генпрокуратуры. Но прокурорская бумага была поддельной. В итоге авиадиспетчеры вызвали полицию.

Как сообщают источники РИА Новости, возбуждено уголовное дело по статье 327 "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

Ранее в редакции телеграм-канала подтвердили информацию о задержании сотрудника. По словам представителей канала, журналист занимался расследованием недавней авиакатастрофы в Шереметьево, при этом коллеги отрицают, что он пользовался поддельными документами. По их словам, журналист собирался встречаться с какими-то своими источниками.