У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано в пятницу утром в Тихом океане у берегов Курильских островов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Сейсмособытие произошло в 135 километров юго-восточнее города Северо-Курильск.

В отличие от многих землетрясений близ Курил, это было ощущаемым для островитян. Как рассказали агентству в филиале Единой Геофизической службы, жители города Северо-Курильск на острове Парамушир почувствовали подземные толчки силой до четырех баллов.

Это не единственное сейсмособытие сегодняшнего утра на Дальнем Востоке. В ГУ МЧС по Камчатскому краю рассказали "РГ", что на Камчатке также зарегистрировали землетрясение - в 70 километрах северо-восточнее села Северные Коряки Елизовского муниципального района.

Подземный толчок произошел на глубине 160 километров. Его магнитуда составила 4,3. В населенных пунктах Камчатского края сейсмособытие не ощущалось.

Справка "РГ"



Магнитуда - величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн. Совсем другой показатель - интенсивность землетрясения в баллах (по 12-балльной системе). Она основана на внешних проявлениях подземного толчка (воздействие на людей, предметы, строения, природные объекты).