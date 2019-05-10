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10.05.2019 02:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7

Текст: Инесса Доценко

Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано в пятницу утром в Тихом океане у берегов Курильских островов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5

Сейсмособытие произошло в 135 километров юго-восточнее города Северо-Курильск.

В отличие от многих землетрясений близ Курил, это было ощущаемым для островитян. Как рассказали агентству в филиале Единой Геофизической службы, жители города Северо-Курильск на острове Парамушир почувствовали подземные толчки силой до четырех баллов.

Это не единственное сейсмособытие сегодняшнего утра на Дальнем Востоке. В ГУ МЧС по Камчатскому краю рассказали "РГ", что на Камчатке также зарегистрировали землетрясение - в 70 километрах северо-восточнее села Северные Коряки Елизовского муниципального района.

Подземный толчок произошел на глубине 160 километров. Его магнитуда составила 4,3. В населенных пунктах Камчатского края сейсмособытие не ощущалось.

Справка "РГ"

Магнитуда - величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн. Совсем другой показатель - интенсивность землетрясения в баллах (по 12-балльной системе). Она основана на внешних проявлениях подземного толчка (воздействие на людей, предметы, строения, природные объекты).

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Сахалинская область
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