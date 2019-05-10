На Ставрополье двое погибли при столкновении "девятки" с деревом

На Ставрополье в ДТП погибли два человека. Эта трагедия, как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Ставропольскому краю, произошла сегодня в Ипатовском городском округе региона.

Около шести часов утра на 66-м километре дороги Преградное - Тахта - Ипатово водитель автомобиля ВАЗ-2109 на большой скорости "не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево". Полученные во время аварии 23-летним водителем "девятки" и 36-летним пассажиром автомобиля травмы оказались смертельными - они оба скончались еще до приезда "скорой помощи".

По словам правоохранителей, машина восстановлению не подлежит. На месте ЧП работают наряды ДПС.

Сообщается, что у погибших был произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту ДТП проводится проверка.