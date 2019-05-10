"Динамо" и "Ростов" голов не забили

Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, проходившая на "Арене-Химки" завершилась вничью - 0:0.

Несмотря на то, что "Ростов" решает более статусные задачи, пытаясь зацепиться за еврокубковую зону, а "бело-голубые" борются за то, чтобы обезопасить себя от зоны стыковых матчей, матч прошел при подавляющем преимуществе "Динамо". Подопечные Дмитрия Хохлова нанесли в сторону ворот соперника 16 ударов, в то время, как "Ростов" - всего лишь два.

Кроме того, против гостей были еще и обстоятельства. С 84-й минуте команда Валерия Карпина была вынуждена действовать в меньшинстве, поскольку из-за травмы лишилась Рагнара Сигурдссона, а замены к тому моменту у "Ростова" закончились. Тем не менее, футболисты с берегов Дона удержали ничейный результат, который, впрочем, их вряд ли устроил в полной мере.

Набрав 38 очков, "Ростов" поднялся на седьмое место, однако его еще может потеснить "Ахмат" (36), имеющий игру в запасе. До тульского "Арсенала", который в этом туре также еще не сыграл - четыре балла отставания.

"Динамо" с 31 очком осталось на 12-м месте. Отрыв от "Крыльев Советов", занимающих 13-ю строчку - три очка. Самарцы в этом туре еще не играли.