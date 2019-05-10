Новости

Россия - Норвегия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 17:15
Полицию обяжут сообщать властям о судимости кандидатов в присяжные 17:10
Прощание с Сергеем Доренко состоится 12 мая 17:04
Путин выразил соболезнования родным Доренко 16:45
Найдено тело пятого погибшего под лавиной в горах Алтая 16:40
В Крыму прокомментировали претензии Украины на Керченский пролив 16:39
Псевдомиллионершу Сорокину приговорили к реальному сроку в США 16:28
"Динамо" и "Ростов" голов не забили 16:27
В Эрмитаже расскажут о роли искусственного интеллекта в современном искусстве 16:18
Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии 16:12
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Москву и Сочи 16:08
На Южном Урале введён режим ЧС из-за лесных пожаров 15:44
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве 15:43
ZENA намерена привезти из Израиля хрустальный микрофон победителя 15:33
Эксперт прокомментировал призыв Порошенко усилить санкции против РФ 15:25
Москва лидирует среди европейских городов по числу электробусов 15:17
Во Владивостоке затонул пассажирский катер 15:10
В немецком Бранденбурге осквернено захоронение советских воинов 15:05
Видео: В Амурской области рухнул мост 14:49
На Алтае спасатели продолжили поиск погибших под лавиной туристов 14:10
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия 14:01
Погребняк спас "Урал" от поражения на шестой добавленной минуте 14:00
На продюсера телеграм-канала Mash заведено уголовное дело 13:58
"Ростов" получил поздравление от УЕФА 13:42
Топ-10 самых популярных дизельных кроссоверов и внедорожников в России 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
10.05.2019 16:27
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Динамо" и "Ростов" голов не забили

Текст: Илья Соболев

Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, проходившая на "Арене-Химки" завершилась вничью - 0:0.

Несмотря на то, что "Ростов" решает более статусные задачи, пытаясь зацепиться за еврокубковую зону, а "бело-голубые" борются за то, чтобы обезопасить себя от зоны стыковых матчей, матч прошел при подавляющем преимуществе "Динамо". Подопечные Дмитрия Хохлова нанесли в сторону ворот соперника 16 ударов, в то время, как "Ростов" - всего лишь два.

Погребняк спас "Урал" от поражения на шестой добавленной минуте
Фото: ФК "Ростов"
"Ростов" получил поздравление от УЕФА

Кроме того, против гостей были еще и обстоятельства. С 84-й минуте команда Валерия Карпина была вынуждена действовать в меньшинстве, поскольку из-за травмы лишилась Рагнара Сигурдссона, а замены к тому моменту у "Ростова" закончились. Тем не менее, футболисты с берегов Дона удержали ничейный результат, который, впрочем, их вряд ли устроил в полной мере.

Набрав 38 очков, "Ростов" поднялся на седьмое место, однако его еще может потеснить "Ахмат" (36), имеющий игру в запасе. До тульского "Арсенала", который в этом туре также еще не сыграл - четыре балла отставания.

"Динамо" с 31 очком осталось на 12-м месте. Отрыв от "Крыльев Советов", занимающих 13-ю строчку - три очка. Самарцы в этом туре еще не играли.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Спортивные организации Футбольные клубы "Ростов" Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Чемпионат России по футболу - 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В немецком Бранденбурге осквернено захоронение советских воинов
Эксперт прокомментировал призыв Порошенко усилить санкции против РФ
Псевдомиллионершу Сорокину приговорили к реальному сроку в США
Австрия назвала "Северный поток-2" главным источником газа
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия