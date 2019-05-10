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10.05.2019 18:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП погибла полуторамесячная девочка

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В аварии, которая в пятницу произошла на федеральной трассе М-4 "Дон" на территории Павловского района, погибла полуторамесячная девочка и еще три человека пострадали.

Фото: Пресс-служба УГИБДД РФ по Ставрополью
На Ставрополье двое погибли при столкновении "девятки" с деревом

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по краю, ДТП случилось 10 мая в 9.40. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, по данным ведомства, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии погиб маленький ребенок, которого перевозили без специального удерживающего кресла. Еще трое взрослых, находившиеся в салоне "семерки", пострадали: они были отправлены в местную больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекторы обращаются к водителям быть внимательными и осторожными при перевозке детей.

Тем временем

По информации ведомства, эта авария стала второй за последнее время, в которой погиб ребенок. Накануне трагедия произошла в Кореновском районе края. Здесь 10-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала на дорогу Кореновск - хутор Бураковский, насмерть сбил легковой автомобиль.  

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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