У берегов Японии произошло второе мощное землетрясение за час

Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов японского острова Кюсю. Ранее в том же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6.

Ближайший населенный пункт - город Миядзаки. О пострадавших и разрушениях СМИ не сообщают. Но точно известно, что на атомных объектах страны нештатных ситуаций не возникло.

Добавим, что в минувшую среду подземные толчки были зафиксированы на северо-востоке Японии. Землетрясение ощущалось жителями сразу нескольких префектур - Иватэ, Аомори, Мияги и Фукусима. Объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято.