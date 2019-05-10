Умерла актриса Нелли Корниенко

Народная артистка России, актриса Малого театра Нелли Корниенко скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Малого театра некрологе.

"Малый театр постигло горе - 9 мая после продолжительной болезни ушла из жизни Народная артистка России Нелли Ивановна Корниенко", - говорится в сообщении. Через две недели актриса отметила бы 81-й день рождения.

Малому театру актриса посвятила 60 лет. Выпускницу ВТУ им. Щепкина, окончившую курс актера Виктора Коршунова, приняли в прославленную труппу. На счету Корниенко более пятидесяти ролей, среди множества образов, воплощенных актрисой на сцене, - аристократки и провинциальные интриганки.

Нелли Корниенко играла не только "классику" (спектаклях по произведениям Льва Толстого, Виктора Гюго или Эдмона Ростана), но и современный репертуар - например, участвовала в постановках пьес Константина Симонова и Юрия Бондарева.

Роль Анны Кеннеди (в пьесе "Мария Стюарт" Фридриха Шиллера) стала для актрисы последней.

Впервые на большом экране Корниенко появилась в 1960 году: она сыграла роль Ленье в картине Маноса Захариаса "Ловцы губок", снятой по мотивам повести греческого писателя Н. Каздаглиса "Водолаз". В фильме актриса сыграла со своим мужем Юрием Васильевым (наиболее известному по роли Родиона Рачкова в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит"), для которого главная роль в этом фильме также стала дебютом в кино.