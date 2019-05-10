В Хэйхэ откроется музей имени Александра Тихомирова

17 мая в приграничном с Россией городе Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-восточный Китай) состоится открытие музея имени народного художника России Александра Тихомирова. Он станет первым в Китае музее, носящим имя народного российского художника, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное ".

Тихомиров родился в Подмосковье, жил и творил в Благовещенске, а собственного музея удостоился на другом берегу Амура. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Открытие приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР. На торжественной церемонии открытия будут присутствовать представители администрации города Благовещенска и Амурской области, члены семьи и близкие друзья семьи Тихомировых, представители Творческого союза художноков (ТСХ) России и Российской академии художеств, а также генеральный консул России в КНР в г. Шэньян Сергей Пальтов.

В 2018 году музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова был открыт в Благовещенске. Он разместился в художественной мастерской, где известный мастер творил на протяжении 30 лет.

Инициатором создания мемориального музея в Хэйхэ стал добрый друг Александра Тихомирова Лю Минсю - директор Музея русского искусства в Харбине, обладатель медали Российской академии художеств, кавалер знака Министерства иностранных дел Российской Федерации "За вклад в международное сотрудничество". За 20 лет Лю Минсю и Александр Тихомиров внесли огромный совместный вклад в развитие культурных обменов между КНР и РФ, провели множество выставок, реализовали совместные проекты Российской академии художеств и Творческого союза художников России.

В музее в Хэйхэ будут представлены 55 холстов и 45 работ в жанре "Оконопись", фотографии и прочие материалы, созданные Тихомировым с 1985 по 2013 годы.