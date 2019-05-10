В Москве сняты все праздничные ограничения движения

Все ограничения движения, введенные в Москве на время празднования Дня Победы, сняты.

"Движение полностью восстановлено", - сообщает столичный Центр организации дорожного движения.

Напомним, в связи с проведением праздничных мероприятий для движения автотранспорта перекрывались улицы в центре Москвы. Под ограничения, в частности, попали 1-я Тверская-Ямская, Тверская и Моховая улицы, Театральный проезд, Охотный Ряд, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост. Также ограничивалось движение по Кутузовскому и Ленинградскому проспектам.