Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Названы самые доступные и самые дорогие китайские автомобили в России 09.05.2019
Составлен рейтинг самых быстрых и экономичных автомобилей 09.05.2019
Сколько россиян ездят на автомобилях своей мечты 09.05.2019
ЦОДД рекомендовал москвичам в День Победы пересесть на метро 09.05.2019
10.05.2019 10:08
Рубрика: Дороги

В Москве сняты все праздничные ограничения движения

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

 Все ограничения движения, введенные в Москве на время празднования Дня Победы, сняты.

Фото: Константин Завражин/РГ
Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы

"Движение полностью восстановлено", - сообщает столичный Центр организации дорожного движения.

Напомним, в связи с проведением праздничных мероприятий для движения автотранспорта перекрывались улицы в центре Москвы. Под ограничения, в частности, попали 1-я Тверская-Ямская, Тверская и Моховая улицы, Театральный проезд, Охотный Ряд, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост. Также ограничивалось движение по Кутузовскому и Ленинградскому проспектам.

#дороги