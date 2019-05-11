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11.05.2019 17:55
Рубрика: Спорт

Квят стал девятым в квалификации Гран-при Барселоны

Текст: Данила Жиляев
В Барселоне завершилась квалификация очередного этапа "Формулы-1". Поул-позицию завоевал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

Свой быстрейший круг финн преодолел за 1:15,406 секунды. На 0,634 секунды от него отстал партнер по команде Льюис Хэмилтон, на третьем месте квалифицировался пилот "Феррари" Себастьян Феттель с отставанием 0,866 секунды.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Квят: Наше время еще придет

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят сумел пробиться в третий сегмент квалификации и стал в итоге девятым, уступив лидеру 2,167 секунды. Примечательно, что Квят уже во второй раз подряд попадает в топ-10 в квалификационном заезде - в Азербайджане он стартовал с шестой позиции. Его напарник Александр Албон завершил сегодняшнюю квалификацию во втором сегменте, показав 12-й результат.

"Очень хорошая сессия, я смог собрать все воедино и во втором сегменте провел почти идеальный круг. На сегодня это был наш максимум, и я очень доволен, - заявил Квят. - У меня были сложные квалификации в начале года, но теперь мы доказываем, что хорошо выполняем домашнее задание".

Гонка Гран-при Барселоны состоится в воскресенье 12 мая. Старт запланирован на 16:10 по московскому времени.

Спорт Формула-1
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