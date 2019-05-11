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11.05.2019 03:17
Рубрика: Власть

МИД заявил об отказе в американских визах дипломатам РФ

Представитель МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что нескольким российским дипломатам отказали в выдаче виз США. Они должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке.

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Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД подчеркнул, что ООН придется перенести конференцию в другую страну, если Вашингтон продолжит отказывать в визах российским делегатам.

Ермаков отметил, что "с точки зрения многосторонней дипломатии это - полный абсурд и абсолютно недопустимая ситуация", передает РИА Новости.

Ранее США отказали в визе ехавшему на СБ ООН российскому эксперту по химоружию, хотя он строго соблюдал все процессуальные предписания. Это привело "к срыву важного мероприятия на площадке ООН.

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