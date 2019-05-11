Не менее 34 заключенных сбежали из индонезийской тюрьмы

Заключенные совершили массовый побег из одной тюрьмы на острове Суматра в Индонезии.

В ночь на субботу (вечером пятницы по московскому времени) в исправительном учреждении города Сиак Шри Индрапура (Siak Sri Indrapura) вспыхнули беспорядки, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Заключенных возмутило задержание одного из арестантов, которого полиция обвинила в употреблении наркотиков в тюрьме.

В ходе беспорядков заключенные подожгли здание тюрьмы. Началась эвакуация, позднее возгорание удалось потушить, однако как минимум 34 человека сумели сбежать.

Власти заявили, что поиски беглецов продолжаются.