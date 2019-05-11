В Москве пройдет экологический забег

12 мая в 12.00 в Москве стартует легкоатлетический забег с экологическим уклоном. Его участники должны будут не только добежать до финиша, но и попутно собрать как можно больше мусора с обочины вдоль дороги. Об этом "РГ" рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Как пояснили "РГ" экологи, у такого забега есть название - плоггинг. В Москве подобные забеги опробовали москвичи в прошлом году, причем желающих было больше, чем пакетов для мусора и перчаток, заготовленных экологами. В этом году программу решили расширить, и, по словам специалистов, проводиться забеги будут с 12 по 17 мая, затронув почти все природные территории Москвы. А чтобы привлечь еще больше людей к экологической акции, решено разнообразить забеги различными "изюминками".

На территории природного заказника "Жулебинский" пройдет "ЗВЕРОплоггинг". Сбор по адресу ул. Привольная, д.42. Все бегуны должны прийти в костюмах или масках зверей, лучшего "зверя", как бегуна и сборщика мусора в конце наградят.

В парке "Долгие пруды" - Квест-плоггинг. Сбор участников на Дмитровском шоссе, 165, стр. 2 (между прудами). Здесь проведут командную игру с элементами ориентирования, забегом и уборкой мусора. На территории Бирюлевского дендропарка состоится "Интеллектуальный плоггинг". Старт мероприятия по адресу: ул. Липецкая, вл. 5а, центральный газон. Участникам выдается задание с вопросами на сообразительность и карта маршрута. В ходе легкоатлетического забега нужно собрать предметы не природного происхождения, которые служат ответом для вопросов на сообразительность.В Кусково - "Пиратский плоггинг". Старт мероприятия - ЭПЦ "Экошкола Кусково" по адресу: ул. 3-я Музейная, д. 40, стр.1. Разбившись на команды, участники совершат путешествие в поисках потерянных сокровищ.

14 мая в 15.00 на территории природно-исторического парка "Битцевский лес" состоится велоплоггинг. Сбор участников - Соловьиный проезд, напротив д. 8. Участники не только проедут по велосипедному маршруту протяженностью 3,6 км в сопровождении экскурсовода, который расскажет об этом участке Битцевского леса, но и соберут мусор.

Как поясняют в Мосприроде, мусорные пакеты, перчатки для сбора мусора всем участникам гарантированы, так же как призы самым быстрым, ловким, внимательным и тем, кто больше всего соберет мусора.