Хабаровчанина заподозрили в хищении пяти млн рублей

Следственное управление УМВД России по Хабаровскому краю возбудило в отношении жителя региона уголовное дело о хищении крупной суммы денег (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что 33-летний менеджер по работе с клиентами одного из банков Хабаровска с декабря 2018 года по март 2019 года, действуя в сговоре с неустановленными лицами, оформил фиктивные кредитные договоры без согласия и присутствия семи заемщиков. Таким образом он похитил у банка 5 189 656 рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Прокуроры провели проверку и признали решение следователей законным и обоснованным.

Расследование дела продолжается. Устанавливаются возможные сообщники подозреваемого.