На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

В Республике Алтай из-за опасности повторного схода лавины приостановлена поисковая операция погибших в горах туристов из Новосибирска.

- Существует угроза повторного схода лавины в месте поисков, - пояснили в региональном управлении МЧС. - Поэтому принято решение о приостановке поисковой операции в районе Южно-Чуйского хребта.

С 8 мая, когда начались поиски попавших под лавину семерых туристов, спасатели обследовали территорию с помощью трехметровых щупов. Теперь остался участок, где высота снежной массы значительно больше. Но снимать слои снега опасно из-за опасности повторного схода лавины. К тому же, в месте поиска сейчас установилась ненастная погода.

- Поисковую операцию решено приостановить на 1,5 месяца до конца июня, - отметили в республиканском МЧС. - Сегодня в течение дня на двух вертолетах все 30 спасателей и два тела туристов будут вывезены с места проведения работ. Часть группировки спасателей и тела погибших сегодня же планируется доставить в Горно-Алтайск.

Всего за время проведения поисков спасателям удалось обнаружить и извлечь из лавины тела пятерых туристов. Летом спасателям возобновят поиски тел еще двух погибших новосибирских туристов.

Напомним, что группа туристов из 9 человек, совершавшая восхождение на гору Металлург в Республике Алтай, 6 мая попала под снежную лавину. Двум туристам удалось спастись, а семерых накрыло снегом.