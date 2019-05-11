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11.05.2019 13:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Республике Алтай из-за опасности повторного схода лавины приостановлена  поисковая операция погибших в горах туристов из Новосибирска.

- Существует угроза повторного схода лавины в месте поисков, - пояснили в региональном управлении МЧС. - Поэтому принято решение о приостановке поисковой операции в районе Южно-Чуйского хребта.

Фото: Главное управление МЧС по Республике Алтай
Найдено тело пятого погибшего под лавиной в горах Алтая

С 8 мая, когда начались поиски попавших под лавину семерых туристов, спасатели обследовали территорию с помощью трехметровых щупов. Теперь остался участок, где высота снежной массы значительно больше. Но снимать слои снега опасно из-за опасности повторного схода лавины. К тому же, в месте поиска сейчас установилась ненастная погода.

- Поисковую операцию решено приостановить на 1,5 месяца до конца июня, - отметили в республиканском МЧС. - Сегодня в течение дня на двух вертолетах все 30 спасателей и два тела туристов будут вывезены с места проведения работ. Часть группировки спасателей и тела погибших сегодня же планируется доставить в Горно-Алтайск.

Всего за время проведения поисков спасателям удалось обнаружить и извлечь из лавины тела пятерых туристов. Летом спасателям возобновят поиски тел еще двух погибших новосибирских туристов.

Напомним, что группа туристов из 9 человек, совершавшая восхождение на гору Металлург в Республике Алтай, 6 мая попала под снежную лавину. Двум туристам удалось спастись, а семерых накрыло снегом.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай
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