В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов

Николай Тарханов, известный режиссер, оператор и фотограф, скончался на 52-м году жизни.

О его кончине сообщили в администрации Иркутска, выразив соболезнования.

Режиссер работал над фильмами "Три круга войны", "Уроки Жизни", "Поколение" и "Без неба".

Причина его смерти пока неустановлена.