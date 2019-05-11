В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов

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То ощущение, когда понимаю, что ... Я СНОВА ЕДУ ПО ЛЬДУ БАЙКАЛА! На велосипеде 😎😎😎 Да, температура ниже минус двадцати по Цельсию, да, все крутящиеся детали в процессе езды начинают подмерзать, да, скользко... Но а как без адреналина? Совершив первую поездку в 2011м году понял, что это есть одна из восстановительных полезных процедур. Ежегодных:) Нынче так сложилось, что по прилёту в Иркутск-сложилось:) Меня недавно спросили: "Ты же много ездишь по миру. Какие места самые-самые? Куда бы ещё раз хотел приехать?". Ответ прост и возможно кому-то покажется банальным. Но: каждое, без исключения, место на планете Земля-уникально. Каждое удивляет и радует по-своему. Поэтому везде, где я бывал, бываю, и уверен: там где ещё не был, везде есть то, что заряжает и оставляет в сердце и памяти незабываемые позитивные впечатления. А Байкал-Байкал это перезарядка. В любое время года:) #Байкал #БайкальскаяСотка #Горный_велосипед #Baikal #Eastern_Siberia #winter #traveler #iceman #ExtremeTravel
Николай Тарханов, известный режиссер, оператор и фотограф, скончался на 52-м году жизни.
О его кончине сообщили в администрации Иркутска, выразив соболезнования.
Режиссер работал над фильмами "Три круга войны", "Уроки Жизни", "Поколение" и "Без неба".
Причина его смерти пока неустановлена.