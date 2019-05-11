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11.05.2019 14:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов

Текст: Надежда Столярчук
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То ощущение, когда понимаю, что ... Я СНОВА ЕДУ ПО ЛЬДУ БАЙКАЛА! На велосипеде 😎😎😎 Да, температура ниже минус двадцати по Цельсию, да, все крутящиеся детали в процессе езды начинают подмерзать, да, скользко... Но а как без адреналина? Совершив первую поездку в 2011м году понял, что это есть одна из восстановительных полезных процедур. Ежегодных:) Нынче так сложилось, что по прилёту в Иркутск-сложилось:) Меня недавно спросили: "Ты же много ездишь по миру. Какие места самые-самые? Куда бы ещё раз хотел приехать?". Ответ прост и возможно кому-то покажется банальным. Но: каждое, без исключения, место на планете Земля-уникально. Каждое удивляет и радует по-своему. Поэтому везде, где я бывал, бываю, и уверен: там где ещё не был, везде есть то, что заряжает и оставляет в сердце и памяти незабываемые позитивные впечатления. А Байкал-Байкал это перезарядка. В любое время года:) #Байкал #БайкальскаяСотка #Горный_велосипед #Baikal #Eastern_Siberia #winter #traveler #iceman #ExtremeTravel

Публикация от N I C K T A R K H A N O V (@nickolai_tarkhanov)

Николай Тарханов, известный режиссер, оператор и фотограф, скончался на 52-м году жизни.

О его кончине сообщили в администрации Иркутска, выразив соболезнования.

Режиссер работал над фильмами "Три круга войны", "Уроки Жизни", "Поколение" и "Без неба".

Причина его смерти пока неустановлена.

Общество Утраты Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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