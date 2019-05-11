Бальбек: Абсурдно гордиться сокращением ж/д сообщения между странами

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает абсурдным, что в Украине гордятся прекращением железнодорожного сообщения с Россией.

- Это нонсенс, когда министр инфраструктуры гордится тем, что поезда не ходят в соседнюю страну, и цветет от радости, что лично приложил к этому руку, - сообщил он RT, комментируя заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

По словам Бальбека, у соседнего государства нет поводов для гордости ни в экономической, ни в социальной сферах, поэтому остается гордится своей антироссийской деятельностью.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что сокращение количества поездок между странами свидетельствует о том, что железнодорожное сообщение с Россией постепенно сходит на нет само собой. Хотя, по его словам, политического решения о запрете не принималось и ожидать его не стоит.