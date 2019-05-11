В Югре на дне реки нашли машину с телами двух девушек

В Югре из оказавшейся на дне реки Эсс иномарки водолазы извлекли тела двух девушек. Машина обнаружена спустя два дня после несчастного случая: поиск пришелся на разгар паводка с присущими ему мощным течением и многометровыми глубинами.

О завершении операции известили координаторы группы "ЧП Югорск и Советский район" соцсети ВКонтакте. Официальное подтверждение получено от региональных управлений МВД и МЧС.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС Вадим Симоненко сообщил корреспонденту "РГ", что автомобиль Kia Rio ушел под воду вечером 8 мая в окрестностях города Югорск, близ полигона ТБО. Иномарка, за руль которой села одна из отдыхавших на берегу девушек, съехала с лесной дороги прямо в Эсс. На переднем пассажирском кресле сидела еще одна девушка, а позади нее - молодой человек. Он успел выскочить из салона. Попытки его и находящихся поблизости людей открыть передние дверцы стремительно погружающегося в воду авто оказались напрасными.

На месте ЧП работала группа зонального поисково-спасательного отряда" Центроспас-Югория", уточнил Вадим Симоненко. По факту гибели девушек 18 и 20 лет ОМВД России по городу Югорску проводит доследственную проверку.