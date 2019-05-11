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Сериал "Смертельное оружие" закрывается

Новости
    11.05.2019, 19:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Третий сезон стал последним для комедийного боевика "Смертельное оружие" (Lethal Weapon) - канал Fox принял решение распрощаться с шоу.

Что, в общем-то, никого не удивляет: показав вполне нестыдные результаты на старте, далее сериал потерял - "из-за творческих разногласий" - исполнителя одной из ведущих ролей Клейна Кроуфорда, ушедшего после второго сезона. И, как следствие, рейтинги. Окончательно подорванные тем, что, по слухам, с проекта собирался соскочить и Дэймон Уайанс.

Фото: kinopoisk.ru
Черная комедия "Чем мы заняты в тени" получит второй сезон

Об этом сообщает ComicBook.

Премьера сериала состоялась осенью 2016-го. Последний эпизод вышел 26 февраля этого года.

Напомним: в основе шоу - одноименная квадрология (1987-1989-1992-1998 гг.) с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером.

Периодически, несмотря на то, что четвертый фильм едва отбил бюджет, возникали слухи о подготовке к работе над пятой частью, но без подтверждений.

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