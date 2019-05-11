Uber назван причиной пробок в Сан-Франциско

Исследователи Университета Кентукки выяснили, что из-за машин такси число пробок в Сан-Франциско возросло на 62 процента. Они сравнили движение на дорогах Сан-Франциско в 2010 году, когда сервисы вроде Uber только-только появились, и в 2016-м. Средняя скорость автомобилей уменьшилась на 13 процентов. Данную цифру, опубликованные изданием San Francisco Chronicle, назвали "сногсшибательными".

Между тем одной из идей, которая реализовывалась создателями сервисов Uber, Lyft и других подобных, было как раз уменьшение городского трафика и снижение числа пробок. Считается, что подобные сервисы позволяют снижать использование личного транспорта.

Рост числа пробок объясняется тем, что между заказами водители разъезжают вхолостую, чтобы попасть в район с более высокими расценками. Также во время посадки и высадки пассажиров автомобиль порой создает помеху движению транспорта.