Умер актер Клемент фон Франкенстайн

Американский актер с кудрявой генеалогией Клемент Сейнт-Джордж фон Франкенстайн умер на 75-м году жизни в четверг в госпитале в Лос-Анджелесе, не выходя из десятидневной искусственной комы.

Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста Габриеля Мюррея.

Clement Von Franckenstein, Actor in 'The American President,' Dies at 74 https://t.co/zoY8Hy5iVC pic.twitter.com/9RYx8P1OzO — THR TV News (@THRtv) 11 мая 2019 г.

Причиной смерти фон Франкенштейна стала гипоксия.

Актер родился 28 мая 1944 года в Великобритании. Его отец - австрийский дипломат голубых кровей Джордж фон Франкенстайн, помимо прочего, служивший при дворах императоров России и Японии. Будучи противником нацистского режима, в тридцатых годах фон Франкенстайн бежал в Англию. Откуда и вел борьбу и где был посвящен королем Георг VI в рыцари. В 1954 году Джордж и его супруга погибли в авиакатастрофе.

The actor on the phone here is named Clement von Franckenstein. pic.twitter.com/uoje9tdtTr — Vᴇʀɴ (@outlawvern) 27 мая 2016 г.

Клемент Сейнт-Джордж, их единственный сын, изначально помышлял стать оперным певцом, чему несколько лет учился, но без видимых результатов. В результате юноша, окончив Итонский колледж, отправился в США, начал петь в клубах и сниматься. Дебютировав в семидесятые на сериалах и одну из своих первых киноролей сыграв в комедии Мела Брукса "Молодой Франкенштейн" - эпизодического монстра.

@joshrottenberg Clement Von Frankenstein, who starred as the French President in Michael Douglas “American President” and in “Hail Caesar”, as “The Senator” with George Clooney, died at Cedars Sinai yesterday from a massive heart attack. pic.twitter.com/Ufa5XAbjHr — Steve Weakley (@tvsteve) 10 мая 2019 г.

В дальнейшей карьере покойного - без малого 130 сериалов и кинокартин, в том числе "Да здравствует Цезарь!" братьев Коэн, "Блудливая Калифорния", "Пираты Семи морей", "Сабрина - маленькая ведьма", "Скорая помощь", "Северная сторона", "Она написала убийство", "Смерть ей к лицу", "Маньяк-невидимка", "Звездный путь: Следующее поколение", пятый "Американский ниндзя", так далее, так далее.