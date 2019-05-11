Новости

Тело Сергея Доренко будет кремировано 11.05.2019
Сериал "Смертельное оружие" закрывается 11.05.2019
Вышел русский трейлер постапокалиптической драмы "Дитя робота" 11.05.2019
Черная комедия "Чем мы заняты в тени" получит второй сезон 11.05.2019
Вышел трейлер сериала "Екатерина Великая" 11.05.2019

Умер актер Клемент фон Франкенстайн

Новости
    11.05.2019, 22:24
Текст:   Олег Усков

Американский актер с кудрявой генеалогией Клемент Сейнт-Джордж фон Франкенстайн умер на 75-м году жизни в четверг в госпитале в Лос-Анджелесе, не выходя из десятидневной искусственной комы.

Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста Габриеля Мюррея.

Причиной смерти фон Франкенштейна стала гипоксия.

Актер родился 28 мая 1944 года в Великобритании. Его отец - австрийский дипломат голубых кровей Джордж фон Франкенстайн, помимо прочего, служивший при дворах императоров России и Японии. Будучи противником нацистского режима, в тридцатых годах фон Франкенстайн бежал в Англию. Откуда и вел борьбу и где был посвящен королем Георг VI в рыцари. В 1954 году Джордж и его супруга погибли в авиакатастрофе.

Клемент Сейнт-Джордж, их единственный сын, изначально помышлял стать оперным певцом, чему несколько лет учился, но без видимых результатов. В результате юноша, окончив Итонский колледж, отправился в США, начал петь в клубах и сниматься. Дебютировав в семидесятые на сериалах и одну из своих первых киноролей сыграв в комедии Мела Брукса "Молодой Франкенштейн" - эпизодического монстра.   

В дальнейшей карьере покойного - без малого 130 сериалов и кинокартин, в том числе "Да здравствует Цезарь!" братьев Коэн, "Блудливая Калифорния", "Пираты Семи морей", "Сабрина - маленькая ведьма", "Скорая помощь", "Северная сторона", "Она написала убийство", "Смерть ей к лицу", "Маньяк-невидимка", "Звездный путь: Следующее поколение", пятый "Американский ниндзя", так далее, так далее.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

В Москве установили Железный трон из "Игры престолов" 11.05.2019
В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов 11.05.2019
Стало известно, когда МакSим выпустят из больницы 11.05.2019
Умер один из создателей "Человека-паука" Элвин Сарджент 11.05.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Вачовски займутся перезапуском "Матрицы" 11.05.2019
Вышел первый трейлер фильма "Оно 2" 09.05.2019
Мел Гибсон станет Санта-Клаусом в черной экшн-комедии 09.05.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер сериала по комиксу "Хранители" 09.05.2019
Вышел трейлер третьего сезона психоделического сериала "Легион" 08.05.2019
Вышел тизер первого сериала "Бэтвумен" о супергероине-лесбиянке 08.05.2019
⧣ фото
Фото: twitter.com/ ROBINPHOTOMAN
Умер комик Фредди Старр 10.05.2019
Певец Макс Барских попал в автокатастрофу в США 08.05.2019
Стакан Престолов: ляп в популярном сериале породил массу мемов в Сети 07.05.2019