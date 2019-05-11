Умер один из создателей "Человека-паука" Элвин Сарджент

Американский сценарист, лауреат премий "Оскар" и BAFTA Элвин Сарджент умер на 93-м году жизни в Сиэтле.

Об этом сообщает Deadline, уточнив, что смерть заслуженного кинематографиста наступила из-за естественных причин.

Элвин Сарджент родился в 1927 году в Филадельфии, Пенсильвания. Карьеру начал на телевидении в пятидесятые - с сериалов "Театр Дженерал Электрок", "Обнаженный город", "Шоссе 66", "Час Альфреда Хичкока", "Медсестры".

Alvin Sargent Dies: Double Oscar-Winning Screenwriter Who Also Penned Three ‘Spider-Man’ FilmsWas 92 https://t.co/iGpYwqHMDw pic.twitter.com/Hq3y96AXNh — Deadline Hollywood (@DEADLINE) 11 мая 2019 г.

Далее - сюжеты и сценарии к двум десяткам полнометражных лент, среди которых "Влияние гамма-лучей на поведение маргариток", "Белый дворец", "Чужие деньги", "Богус", "Бумажная луна" (фильм и сериал), "Где угодно, только не здесь", "Звезда родилась" 1976 года, "Неверная", "Жизнь взаймы", "А как же Боб?", второй и третий "Человек-паук" (2004, 2007) Сэма Рэйми и "Новый Человек-паук" (2012) Марка Уэбба.

Свои "Оскары" Сарджент получил в 1978 и 1981 году в номинации "Лучший адаптированный сценарий" - за "Джулию" и "Обыкновенных людей".

Брат Элвина, Херберт Сарджент, умерший в 2005 году, также был сценаристом.