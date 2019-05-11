Вышел русский трейлер постапокалиптической драмы "Дитя робота"

Сервис Netflix показал эффектный трейлер фантастической драмы "Дитя робота". При этом в оригинале картина называется I Am Mother, что дает повод русскоязычным острословам альтернативно перевести его как "Я же мать".

В центре истории режиссера Гранта Спутора и сценариста Майкла Ллойда Грина, дебютантов в полном метре, - постапокалиптическое будущее с практически полностью вымершим человечеством. Остатки которого в подземных убежищах пестуются роботами.

В одном из таких бункеров робот-"мать" (оригинальная озвучка - Роуз Бирн) выращивает из эмбриона ребенка и воспитывает его в полнейшей, соответственно, изоляции. Но все резко меняется, когда в их мирок вторгается чудом выжившая женщина (Хилари Суонк) из внешнего мира. Сообщая подросшей девочке: не стоит доверять роботам.

При этом чешется отметить, что сюжет картины довольно серьезно пересвистывается с рассказом российского писателя Майка Гелприна "Каждый цивилизованный человек".

Релиз на Netflix - 7 июня. Премьера в российских кинотеатрах - 20 июня.