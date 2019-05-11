Вышел трейлер сериала "Екатерина Великая"

Многообещающая историческая костюмированная драма "Екатерина Великая" (Catherine The Great) обзавелась богатым, буквально нарядным и фривольным (что в целом гармонично, конечно) трейлером.
В титульной роли - Хелен Миррен, она же - сопродюсер. Сценарий написал Найджел Уильямс, ранее потрудившийся на шоу "Елизавета I". Режиссер - заслуженный лауреат Филип Мартин ("Корона", "Пуаро").
Catherine The Great pic.twitter.com/OaQCAo6ms6— MirrenThompsonStreep (@HelenEmmaMeryl) 10 мая 2019 г.
Премьера мини-сериала из четырех эпизодов обещана на осень. Точную дату объявят позднее.
Видео, содержащее некоторые половые вольности, можно найти на YouTube-канале Sky Atlantic.