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Вышел трейлер сериала "Екатерина Великая"

Новости
    11.05.2019, 16:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Многообещающая историческая костюмированная драма "Екатерина Великая" (Catherine The Great) обзавелась богатым, буквально нарядным и фривольным (что в целом гармонично, конечно) трейлером.

В титульной роли - Хелен Миррен, она же - сопродюсер. Сценарий написал Найджел Уильямс, ранее потрудившийся на шоу "Елизавета I". Режиссер - заслуженный лауреат Филип Мартин ("Корона", "Пуаро").

Премьера мини-сериала из четырех эпизодов обещана на осень. Точную дату объявят позднее.

Видео, содержащее некоторые половые вольности, можно найти на YouTube-канале Sky Atlantic.

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